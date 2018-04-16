«Яблоко» собирает демкоалицию для выборов в гордуму Екатеринбурга: позвали дальнобойщиков и активистов штабов Навального и Собчак

Свердловское «Яблоко» объявило о планах участия в осенней избирательной кампании Екатеринбурга. В минувшую субботу региональный совет предложил формировать партийный список для выборов в городскую думу на основе демократической коалиции. Предварительные договоренности пока достигнуты с «Парнасом» и «Зеленым фронтом», но «Яблоко» продолжает вести набор.

«Мы считаем, что список, предложенный партией «Яблоко», может стать той платформой, которая объединит всех кандидатов, разделяющих ценности и принципы свободы и демократии. Мы обращаемся ко всем, кто готов принять участие в создании объединенной демократической команды на выборах в Екатеринбургскую городскую думу в качестве: кандидата, агитатора, члена избирательной комиссии, волонтера связаться с региональным отделением партии «Яблоко», – говорится в сообщении свердловского отделения партии.

Для этого партия организовала «Уральскую школу местного самоуправления», где будущие кандидаты в депутаты проходят обучение. Пока там не много желающих, всего 6-7 человек, и «нет громких имен», уточнил член федерального бюро «Яблока» Максим Петлин в беседе с корреспондентом РИА «Новый День».

Тем не менее, партийцы ведут активные переговоры с другими оппозиционерами. «Мы планируем довольно тесное сотрудничество с «Парнасом», в ближайшее время проведем вместе с ними совместное заседание регионального совета. Кроме того, есть договоренности с общественными организациями «Зеленый фронт» и «Независимые профсоюзы». На прошлой неделе партия проводила круглый стол, на котором присутствовали представители самых разных движений – дальнобойщики, «Гражданская инициатива», сотрудники штабов Навального и Ксении Собчак. Мы обсудили взаимодействие, но на каких принципах оно будет выстраиваться, пока неясно. Все они пока думают», – отметил Максим Петлин.

В целом, «Яблоко» планирует выставить своих кандидатов в депутаты и по партийному списку, и по одномандатным округам. Свои шансы кураторы избирательной кампании оценивают трезво. «Планируем взять два мандата по партийному списку. В округах будет сложно, потому что у нас объективно нет сильных кандидатов, которые начали бы кампанию за год до выборов. Будет большая конкуренция», – добавил Максим Петлин.

По информации РИА «Новый День», свердловское «Яблоко» вело переговоры с главой Екатеринбурга Евгением Ройзманом. Встреча была в декабре, и на тот момент мэр отказался от какого-либо сотрудничества, заявив об отсутствии депутатских амбиций. Ситуация могла кардинально поменяться после принятия судьбоносного закона об отмене прямых выборов мэра в Екатеринбурге, но Ройзман больше не выходил на диалог, сообщают источники агентства. В сотрудничестве с «Яблоком» также были заинтересованы городские депутаты Константин Киселев и Дмитрий Головин. Но и с ними переговоры зашли в тупик, так как оба депутата требовали первые номера в списке, а партия планировала устроить общий отбор кандидатов на равных условиях для всех.

Добавим, что кандидаты от «Яблока» в гордуму Екатеринбурга будут освобождены от сбора подписей за выдвижение, так как партия набрала более 3% на выборах свердловского заксобрания в 2016 году.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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