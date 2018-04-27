«Левому фронту» тоже не разрешили митинг на площади Труда

Свердловскому отделению «Левого фронта» тоже не согласовали проведение публичного мероприятия на площади Труда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил в соцсети представитель движения Константин Анисимов. По его словам, акция «Левого фронта» планировалась 6 мая в 12 часов. Но в МОБ «левым» отказали под тем предлогом, что в это же время на площади будет проводиться акция в поддержку инаугурации Владимира Путина.

Тем не менее, совсем отказываться от митинга ЛФ не хочет. Сейчас обсуждаются другие варианты.

Напомним, ранее сегодня Ленинский районный суд отклонил жалобу сторонников оппозиционера Алексея Навального на отказ министерства общественной безопасности Свердловской области согласовать протестный митинг в центре Екатеринбурга. Как сообщил руководитель екатеринбургского штаба Юрий Кузьминых, на решение суда будет подана апелляция. При этом активисты продолжают готовиться к митингу и собирают деньги на изготовление плакатов и флагов.

Екатеринбург, служба информации

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