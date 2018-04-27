Суд запретил сторонникам Навального проводить митинг в центре Екатеринбурга

Ленинский районный суд отклонил жалобу сторонников оппозиционера Алексея Навального на отказ министерства общественной безопасности Свердловской области согласовать протестный митинг в центре Екатеринбурга. Как сообщил руководитель екатеринбургского штаба Юрий Кузьминых, на решение суда будет подана апелляция. При этом активисты продолжают готовиться к митингу и собирают деньги на изготовление плакатов и флагов.

Напомним, акция «Он нам не царь», приуроченная к инаугурации Владимира Путина, планируется по всей России 5 мая. Штаб Навального 20 апреля подал заявку в МОБ на проведение шествия от Октябрьской площади до Исторического сквера, после которого на площади Труда должен был состояться митинг. Чиновники ответили отказом, сославшись на то, что в этот день место зарезервировано под мероприятия, посвященные Дню борьбы за права инвалидов. Кроме того, в МОБ предположили, что сторонники Навального угрожают безопасности государства. При этом оппозиционерам разрешили провести митинг на альтернативной площадке – в парке Победы на Уралмаше или в парке на улице Чкалова. На этот вариант активисты штаба Навального не согласились и намерены провести несанкционированную акцию именно в центре города. В соцсетях уже объявлен сбор средств на атрибутику.

«Друзья, для проведения митинга 5.05 нам нужна финансовая помощь. Чтобы митинг прошел ярким и запоминающимся нам необходимы флаги России и качественные плакаты. Вы можете помочь организаторам в сборе средств. 16 флагов стоят 5 744 рубля, плакаты в количестве 105 штук – 3 780 рублей. Итого, в сумме нам нужно 9524 рубля», – написал Юрий Кузьминых в фейсбуке.

Добавим, что на 6 мая в Екатеринбурге уже анонсирован пикет в защиту задержанных участников несанкционированного митинга 5 мая. Акцию проведут члены движения «Стратегия-6».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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