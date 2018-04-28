Бывший главный архитектор Первоуральска останется в СИЗО до суда

Бывший главный архитектор Первоуральска Константин Гартман останется под стражей до суда.

Как сообщили РИА «Новый День» в первоуральском горсуде, вчера была рассмотрена апелляция о возможном изменении меры пресечения, но в итоге решение судьи оставили неизменным. Бывший чиновник останется в СИЗО до вынесения приговора.

Напомним, Константин Гартман подозревается в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. На прошлой неделе в администрации Первоуральска проходили обыски и выемка документов. После этого глава города Валерий Хорев добровольно сложил полномочия, временно руководить городом назначен вице-мэр Игорь Кабец.

Первоуральск, служба информации

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