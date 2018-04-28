Свердловский депутат Госдумы предложил отправить главу РКН в отставку

Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин предложил поставить вопрос об отправке руководства Роскомнадзора в отставку из-за веерной блокировки Рунета.

Дмитрий Ионин на свой странице в фейсбуке посетовал на невозможность уже в течение недели зайти в YouTube с компьютера, где у него большой рабочий архив. Он напомнил, что из-за попыток заблокировать Telegram Роскомнадзор обрушил Google, YouTube, «Одноклассники», Amazon, Liveinternet, мессенджер Viber, сервисы Google Play и App Store.

«Судебные решения необходимо выполнять – это аксиома. Как бы кто ни относился к решению Таганского суда Москвы по блокировке Telegram. Понимаю, что в этой истории нет правых. Дурову не стоило лезть на рожон и идти на явное нарушение закона, а власти стоило бы активнее пытаться выстроить диалог с Telegram. Не так уж много у нас отечественных высокотехнологичных разработок, чтобы говорить с их владельцами исключительно языком административных методов. В конце концов это та самая «цифровая экономика», которая определена в качестве одного из государственных приоритетов. Но, к сожалению, стороны конфликта предпочли язык ультиматумов, а провалившаяся идея с массовым разбрасыванием самолетиков на улицах городов вообще выглядит сомнительно, если не сказать подозрительно. А в результате пострадают миллионы пользователей удобного мессенджера», – пишет Ионин.

Он напомнил, что глава РКН давал интервью после того, как было принято решение о блокировке мессенджера. Жаров заявил: «Моя работа – технически это выполнить безукоризненно. Речь идёт о днях, может быть, о часах, может быть, о минутах».

«В связи с этим необходимо открыто ставить вопрос о соответствии руководства РКН занимаемым должностям с точки зрения профессиональных качеств», – считает Дмитрий Ионин.

Напомним, накануне к РКН был подан первый иск от предпринимателя в Арбитражный суд. Бизнесмен Александр Вихарев, генеральный директор ООО «Инвестори», оценил ущерб от действий Роскомнадзора в 5 миллионов рублей. «Роскомсвобода» подала в МВД коллективную жалобу 34 пользователей на «IP-бомбардировки». Кроме того, как сообщается на сайте общественной организации, более 50 человек подали жалобы самостоятельно.

Екатеринбург, служба информации

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