В Екатеринбурге замначальника отдела УМВД поймали пьяным за рулем

В Екатеринбурге накануне вечером заместителя начальника одного из отделов УМВД города поймали за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Полицейский на служебном автомобиле без опознавательных знаков врезался в припаркованную на Большакова машину. Идет служебная проверка, по результатам которой начальника, скорее всего, уволят из органов.

По данным екатеринбургских СМИ, за рулем в нетрезвом состоянии был обнаружен заместитель одного из отделов УМВД Екатеринбурга Владислав Сергеев. Во дворе дома на Большакова он врезался в припаркованную машину. Полицию вызвал местный житель.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области факт ДТП подтвердили, но ФИО фигуранта не разглашают. «Вечером 8 мая водитель автомобиля во дворе дома на улице Большакова совершил наезд на стоящее транспортное средство. В результате ДТП пострадавших нет. Шофер 1965 года рождения от медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. Инспекторами ГИБДД на него составлен административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам»,– сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Напомним, за последние месяцы это не первая авария с участием сотрудников в погонах. В конце марта в пьяное ДТП в Екатеринбурге попал заместитель начальника областной Госавтоинспекции Александр Юнусов. Авария произошла в ночь с 28 на 29 марта на улице Окружной. Полковник ехал за рулем Citroen и столкнулся с едущей по соседней полосе Toyota Land Cruiser. К счастью, никто не пострадал, и ущерб автомобилям был нанесен минимальный. По информации СМИ, представитель УГИБДД уехал с места ДТП, а его подчиненным пришлось два часа гоняться за ним по городу. Так или иначе, Юнусов от медосвидетельствования отказался. Чуть позже выяснилось, что Юнусов недавно получил очередное звание – полковника полиции. По слухам, именно это событие было поводом для застолья, после которого высокопоставленный гаишник решился сесть за руль. 11 апреля он был уволен из органов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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