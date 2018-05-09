Екатеринбургские актеры «Коляда-театра» снова прошли по красной дорожке Каннского кинофестиваля (ФОТО)

Сегодня в Каннах картиной «Донбасс» Сергея Лозницы открылась программа «Особый взгляд». В составе съемочной группы по красной дорожке прошли актеры из Екатеринбурга Сергей и Светлана Колесовы, которые снялись в фильме вместе с другими своими коллегами по «Коляда-театру». Для Сергея поездка в Канны была не первой – в 2012 году Колесов ездил на фестиваль как один из актеров фильма «В тумане» того же режиссера Лозницы.

Фильм Сергея Лозницы «Донбасс» открыл сегодня вторую по значимости программу Каннского фестиваля – «Особый взгляд». Картина рассказывает о жизни простых людей на фоне событий на востоке Украины. Как говорил ранее сам режиссер, это антивоенная картина. Сергей и Светлана Колесовы – не единственные актеры екатеринбургского «Коляда-театра», которые снялись в фильме Лозницы. Всего в съемках принимали участие восемь «колядовцев», но на фестиваль поехала только чета Колесовых.

Кстати, для Сергея это не первый опыт в Каннах. В 2012 году он снимался в фильме Лозницы «В тумане» и тоже прошел по красной дорожке. Как рассказывали тогда Сергей и Светлана Колесовы «Новому Дню», для них эта поездка чуть не стала причиной разлада в семье:

«Что мы делали, когда Сережу в Канны пригласили? Я завидовала, – рассказывала Света в 2014 году. – А так – бегали, искали костюм, рубашки для красной дорожки».

«С костюмами вообще история была, – дополнял Сергей рассказ про Канны. – Я же в жизни очень скромно одеваюсь, «в свет» редко выхожу. И у меня такая паника была, когда сказали про дресс-код для красной дорожки! Где я возьму приличный смокинг для Каннского фестиваля? Потом вроде продюсеры обещали все уладить, мы с театром прилетели в Новосибирск на гастроли, и тут мне сообщают – нужны еще наряды для фотосессий. И я думаю: «Боже мой! И что делать?». В итоге побегали по бутикам, «Ашанам» всяким, купили рубашку. Без всяких имиджмейкеров. Дочь только посмотрела, сказала: «Сойдет!», так и поехал в Канны».

В этом году на помощь уральским актерам пришли дизайнеры из Екатеринбурга. После поста Николая Коляды в «Фэйсбуке» о поездке в Канны нашлись кутюрье, которые сшили для Колесовых наряды.

Напомним, в прошлом году в Канны ездила актриса «Коляда-театра» Василина Маковцева, которая сыграла главную роль в фильме «Кроткая» Сергея Лозницы. Как рассказывала после приезда актриса, фестиваль – это работа с утра до ночи, отдохнуть и искупаться в море никому не дают. Тогда же фильм «Кроткая» Сергея Лозницы стал одним из самых обсуждаемых в прессе на Каннском фестивале: одни с удовольствием смаковали тот факт, что картину освистали на пресс-показе, другие вспоминали, что режиссер – украинец, третьи пытались оправдать коллег, описывая достоинства фильма. В итоге призов «Кроткая» не получила, но внимание СМИ и общества явно привлекла.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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