Пенсионерка сломала позвоночник в автобусе (ФОТО)

Жительница Екатеринбурга получила компрессионный перелом позвоночника после неудачного маневра водителя маршрутки.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, женщина 1951 года рождения получила серьезную травму после поездки в автобусе вечером 8 мая. Автобус ехал по маршруту № 060 «КОР-ТЦ «ДОМ».

«В 17:00 в переулке Черниговский, 3 водитель автобуса Богдан мужчина 1975 года рождения (стаж 5 лет) при движении по неровности дорожного полотна допустил падение пассажира в салоне автобуса», – рассказали в ГИБДД. Женщина упала и получила компрессионный перелом 12 позвонка. В это время в автобусе находились еще 18 пассажиров.

Фото УГИБДД по Свердловской области

Екатеринбург, служба информации

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