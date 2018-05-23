ЕМУП ТТУ наказали за травмирование пожилой женщины в троллейбусе

Сотрудники ЕМУП ТТУ выплатят компенсацию морального вреда пенсионерке, которая получила травму в троллейбусе. Пожилую женщину зажало закрывающимися дверями.

Происшествие, о котором идет речь, случилось еще летом прошлого года, но только сейчас женщина добилась компенсации. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, 20 июля 71-летнюю пассажирку троллейбуса на остановке «Площадь Первой Пятилетки» зажало преждевременно закрывающимися дверями. Из-за невнимательности водителя и кондуктора женщина получила ушиб правого предплечья, проходила лечение.

По закону и договору страхования ответственность за моральный вред пострадавшему несет филиал Орджоникидзевского троллейбусного депо ЕМУП «Екатеринбургское трамвайно-троллейбусное управление». По итогам проверки прокуратуры руководитель филиала получил представление, пенсионерка получит компенсацию, а водитель и кондуктор троллейбуса, в котором травмировалась пожилая женщина, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Травмы уральцев в общественном транспорте нередки. Так, только за последний месяц в Екатеринбурге тяжелую травму в автобусе получила пенсионерка из Екатеринбурга. Водитель «Богдана» совершил резкий маневр, проезжая по выбоинам на дороге. Женщина упала и сломала позвоночник. А в Нижнем Тагиле пенсионер упал на лестнице трамвая, у него сотрясение головного мозга и перелом основания черепа.

Екатеринбург, служба информации

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