Пенсионер из Нижнего Тагила получил перелом черепа из-за падения в трамвае

В Нижнем Тагиле пожилой мужчина получил серьезные травмы после падения в трамвае.

«В 11:15 на Ленина 48, водитель трамвая женщина 1963 года рождения (стаж – 32 года), допустила падение пассажира в салоне», – сообщили сегодня в УГИБДД по Свердловской области. ЧП произошло в пятницу. Упавшим оказался мужчина 1934 года рождения, его госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом основания черепа. Нижнетагильское агентство "Между строк" со ссылкой на городской отдел пропаганды сообщает, что пожилой человек шел по салону трамвая, не удержался и упал с лестницы.

Несколько дней назад тяжелую травмы в автобусе получила пенсионерка из Екатеринбурга. Водитель «Богдана» совершил резкий маневр, проезжая по выбоинам на дороге. Женщина упала и сломала позвоночник.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 14.05.18

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