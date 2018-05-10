В повестку заксо не внесли вопрос о порицании «подсудных» депутатов

Тема депутатов, которых прокуратура пытается лишить мандатов за недостоверные сведения о доходах, пока не фигурирует в повестке очередного заседания заксо, назначенного на 22 мая.

Как сообщил РИА «Новый День» источник в заксобрании, сегодня на совете заксо было принято решение, что вопрос будет включен в повестку «в случае поступления материалов от мандатной комиссии». Пока их не поступало. Председатель этой комиссии Алексей Коробейников на совете присутствовал, но никаких заявлений по этому поводу не сделал. Корреспонденту РИА «Новый День» он сказал, что «никаких материалов у комиссии нет». Впрочем, по словам источника, если кто и будет вносить на рассмотрение этот вопрос, то это зампредседателя комиссии Виктор Якимов. Дело в том, что Коробейников сам входит в число тех десяти народных избранников, которых прокуратура считает недостойными занимать депутатские кресла.

Напомним, на днях Верх-Исетский районный суд официально опубликовал данные о двух исках прокуратуры о лишении мандатов депутатов заксобрания. В список народных избранников, «нагрешивших» в декларациях о доходах, попали единороссы Альберт Абзалов, Анатолий Марчевский, Олег Корчагин, Валерий Савельев, Владимир Ильиных, Алексей Коробейников; один либерал-демократ – Павел Мякишев; эсеры Андрей Жуковский и Армен Карапетян; коммунист Александр Ивачев. Заседание по этому делу назначено на 21 мая. По данным агентства, 8 мая состоялось экстренное заседание мандатной комиссии, на котором было решено срочно объявить порицание всем десяти фигурантам дела. В заксобрании надеются таким образом убедить суд, что, получив материалы от прокуратуры, они не бездействовали.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.05.18

Глава Чкаловского района устроит прием за бюджетный счет: меню для избранных. / В субботу из-за эстафеты полицейских перекроют центральные улицы Екатеринбурга. / Клещи, пожарная опасность, грязная вода: детские лагеря не готовы к лету. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»