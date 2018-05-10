«Отойдите от фасада!» С крыши здания детской больницы №9 падают куски лепнины (ФОТО)

В Екатеринбурге с крыши поликлиники детской больницы №9 на улице Мельковской падают куски лепнины. Руководство медучреждения ситуацию не комментирует, а пациентов лишь просят не ходить вдоль фасада.

Как рассказали РИА «Новый День» пациенты медицинского учреждения, в доме на Мельковской, 2б располагается поликлиника №1 и дневной стационар городской детской больницы №9. Ходить вдоль старой пятиэтажки, первый этаж которой занимает медучреждение, стало небезопасно: сверху в любой момент могут упасть куски обветшалой штукатурки или бетона. Об опасности предупреждает и объявление на входной двери в поликлинику: «Внимание! С крыши падает лепнина!!! Отойдите от фасада!!!». Кроме объявления, никаких мер предосторожности администрация больницы не предприняла: вокруг дома нет заграждений или иных знаков, которые говорили бы об опасности перемещения.

В приемной главврача муниципальной детской больницы №9 корреспонденту РИА «Новый День» сообщили, что главврач Андрей Карлов не уполномочен комментировать подобные хозяйственные вопросы. «Вопросы ремонта, фасада – это все решайте через управление здравоохранения», – заявили в приемной.

На момент публикации материала дозвониться до пресс-службы горздрава не удалось.

Согласно открытым данным из «Википедии», дом №2б по улице Мельковской был построен в 1949-1950 годах в стиле советского неоклассицизма. Сейчас в нем располагаются жилые квартиры, помещения больницы, банк и ряд других коммерческих предприятий.

Дом находится в программе капремонта. Как сообщается на сайте фонда содействия капремонту в домах Свердловской области, в 2010 году в доме ремонтировали крышу. Ремонт фасада запланирован на 2018-2020 годы. Когда начнутся работы, не сообщается.

Напомним, в Екатеринбурге уже случались инциденты, когда из-за разрушающихся фасадов страдали прохожие. Самый громкий случай произошел 14 марта 2017 года, когда с карниза здания Театра музыкальной комедии на проспекте Ленина упал кусок крыши, точнее – штукатурки, которой облицована крыша снизу. Упавшая штукатурка задела двух девушек 24 и 25 лет, их увезли на «скорой» в больницу. Общий вес отвалившегося куска – полтонны: вниз рухнула плита длиной 6 метров и шириной 6 сантиметров. На девушек, к счастью, попали только осколки штукатурки. После ЧП ускорился процесс разработки документации для ремонта крыши. Конкурс на проведение работ был объявлен в ноябре 2017 года. На данный момент ремонт фасадов Музкомедии уже заканчивается.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 10.05.18

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