Не только на турне для чиновников. Допдоходы все-таки направят и на строительство нового зала филармонии

Депутаты заксо готовы поддержать выделение 300 миллионов рублей для строительства акустического концертного зала Свердловской государственной филармонии в Екатеринбурге.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе заксо, этот вопрос был обсужден на совете заксобрания. «Наверное, впервые настолько существенно увеличивается бюджет министерства культуры при распределении дополнительных доходов – на 350 миллионов рублей», – подчеркнула спикер парламента Людмила Бабушкина.

Напомним, в общей сложности бюджет будет скорректирован более чем на 3 млрд рублей. На строительство конгресс-холла в «Екатеринбург-Экспо» правительство предлагает выделить МУГИСО 1 млрд рублей, еще 100 млн рублей дадут заявочному комитету «Экспо-2025» на продвижение Екатеринбурга. При этом гостей из Международного бюро выставок в Екатеринбурге более не ожидается, зато делегация региона продолжает кругосветное турне. Кроме того, больше полумиллиарда рублей – 535 млн – уйдет Фонду поддержки спорта высших достижений. При этом не были учтены более ранние предложения депутатов, куда можно будет потратить дополнительные деньги, если они вдруг образуются. В этом списке были, например, строительство детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле, общежития для училища олимпийского резерва, формирование земельных участков для многодетных семей, строительство новых ферм в Алапаевском районе, пострадавшем от вспышки туберкулеза КРС, и многое другое.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.05.18

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