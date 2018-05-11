Ремонт Тюменского тракта решили закончить пораньше – к началу ЧМ

Ремонт Тюменского тракта на выезде из Екатеринбурга, который после зимнего перерыва вновь стартовал и стал причиной серьезных пробок, может закончиться раньше, чем планировалось. Официальные сроки у подрядчика – октябрь 2018. Однако дорожники постараются открыть движение к 10 июня.

Информационный щит на выезде из Екатеринбурга сообщает, что работы начаты в июле 2017, но дата окончания работ – открыта. В периоды пиковой нагрузки «Тюмень стоит» на десяток километров в обе стороны от моста и на въезд и на выезд из города. Параллельная дорога через деревню Косулино также не справляется с потоком автомобилей.

Как рассказал «Новому Дню» главный специалист по связям с общественностью ФУАД «Урал» Максим Шералиев, ремонтные работы на участке Тюменского тракта 23+100 – 35+644, который принято называть Белоярской заставой, разбиты на 2 этапа – правая и левая половины моста. Правую закончили в прошлом году, на данный момент, по госконтракту до октября 2018, производится ремонт левой. «Однако мы договорились с подрядчиком отремонтировать дорожное полотно до 10 июня. Останутся, конечно, еще доработки, но их подрядчик ТЭП №8 будет спокойно доделывать до октября. Наша задача сейчас – запустить по 2 полосы на федеральной трассе. Пока подрядчик в разработанный план укладывается. Специалисты из ФУАД Урала и Росавтодора курируют данный вопрос в ежедневном режиме», – рассказал Максим Шералиев. Описывая все сложности реализации данных планов, стоит упомянуть, что к федеральной нагрузке добавятся жители и дачники поселка Исток, дорога к которому будет перекрыта на ремонт в ближайшие дни.

Екатеринбург, Таисья Юсупова

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