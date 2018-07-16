Тюменский тракт снова ждут пробки: дорожники начинают ремонт двух участков

На Тюменском тракте вводят ограничение движения на двух участках дорог. Начинаются ремонты трассы близ Богдановича и на подъезде к деревне Курманка. С сегодняшнего дня дорожники начинают ремонт на км 93+700 автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень, это участок близ въезда в Богданович. Как сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор», будет организовано реверсивное движение. Закончить обещают к 19 июля.

Более длительные ограничения движения будут на другом участке этой трассы, близ деревни Курманка (км 45+702 автомобильной дороги Р-351). Здесь работы начнутся 18 июля, запланированная дата окончания – 30 октября.

Добавим, перед ЧМ-2018 закончился ремонт Тюменского тракта около деревни Косулино. Ремонт шел с прошлого года и доставлял много неудобств – дорога ведет ко многим дачным поселкам, садам, но съезд в популярные места находился после участка с реверсивным движением.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.07.18

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