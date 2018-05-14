Туристка отсудила у туроператора более 140 тысяч за сорванную вирусом Коксаки поездку в Турцию

Жительница Алапаевска через суд вернула деньги за несостоявшуюся поездку в Турцию, где летом 2017 года была зафиксирована вспышка вируса Коксаки. Добровольно туроператор отказался расторгать договор и выплачивать 94 тысячи рублей клиенту. Суд встал на сторону туриста и постановил, кроме денег по договору, взыскать с туркомпании почти 50 тысяч рублей штраф.

Напомним, в августе 2017 года на туррынке России возникла настоящая паника, когда Ростуризм и Роспотребнадзор признали Турцию небезопасной из-за вируса Коксаки. Официальные сообщения были размещены на сайте Ростуризма. Ведомство неоднократно упирало на то, что туристы имеют право отказаться от поездки и запросить у туроператоров возврат 100% стоимости тура. Хотя по договору туристические компании могут вычесть фактически понесенные расходы. И получить 100% денег можно было только по решению суда, если он встанет на сторону туриста. До суда дошли далеко не все туристы, решения по некоторым делам выносятся только сейчас.

Как сообщает сегодня пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области, одно из таких решений вынесено Алапаевским городским судом. Туристка в июле 2017 года обратилась в турфирму для покупки тура в Турцию. В августе из СМИ женщина узнала, что в стране бушует энтеровирусная инфекция и решила расторгнуть договор. Но исполнитель (туроператор) отказался расторгать договор и возвращать уплаченную денежную сумму. Тогда туристка обратилась в консультационный пункт для потребителей, где ей помогли составить исковое заявление в суд.

Судья Алапаевского городского суда пришел к выводу, что исполнитель услуг действительно нарушил права потребителей. Суд обязал ответчика расторгнуть договор о реализации турпродукта и взыскал в пользу потребителя: стоимость путевки в размере 93 782 рубля, компенсацию морального вреда 3 000 рублей, штраф за отказ от удовлетворения требования потребителя в добровольном порядке в размере 48 391 рубль, а также судебные расходы за составление искового заявления в размере 1 486,80 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 14.05.18

За убийство таксиста 85 ударами ножа осудили жителя Пыть-Яха. / Выпускные в Екатеринбурге из-за ЧМ пройдут позже: у 11-х классов – 30 июня, у 9-х – 2 июля. / На Первоуральском новотрубном заводе тестируют обработку труб при помощи «Яндекса». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»