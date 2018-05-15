На этой неделе в Екатеринбурге запускают все фонтаны

На этой неделе в Екатеринбурге заработают все городские фонтаны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе горадминистрации, завтра запустят фонтан «Каменный цветок», до конца недели заработают все остальные сооружения. Некоторые из них, к слову, уже запущены – например, работает фонтан у Театра драмы. В ЦПКиО, по информации пресс-службы парка, в 19 мая, в Ночь музеев, устроят ежегодное шоу «Ночь фонтанов».

Дата запуск фонтанов в Екатеринбурге зависит от погодных условий. К примеру, в 2017 и 2016 годах они начинали работать до Дня Победы.

Екатеринбург, служба информации

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