В Екатеринбурге появляются опасные аттракционы (ФОТО)

Доски информации, урны, униформа и бейджи у персонала, прейскуранты на английском языке станут обязательными атрибутами для аттракционов и зон развлечения в городах ЧМ-2018. До чемпионата – месяц, но готовность сферы развлечений пока, мягко говоря, на начальной стадии. Техническое состояние аттракционов, а именно, соответствие ГОСТу, наличие сертификатов, безопасность месторасположения нестационарных объектов вызывает еще больше вопросов.

Напомним, без трагических происшествий на аттракционах давно уже не обходится ни одно лето. Вечером 25 августа 2016 года в Екатеринбурге в районе Ботаники сильный ветер перевернул батут с детьми, по счастливой случайности, никто не пострадал. В марте 2017-го в Верхней Пышме разразился скандал в связи с ЧП на колесе обозрения «Пять звезд». Женщина с 3-летним ребенком зависла на высоте 50 метров в тот момент, когда колесо остановилось. Освободиться оттуда им удалось почти через час. Не так давно ЧП на «американских горках» в ЦПКиО вылилось в уголовное дело.

Тем временем в городе начали появляться игровые сооружения, безопасность которых вызывает вопросы даже у людей, не изучавших ГОСТы. На автомобильной стоянке у ТЦ «Дирижабль» в Екатеринбурге на прошлой неделе заработал огромный надувной батут.

Огорожено место тонкой веревочкой, вокруг снуют автомобили, рядом – разгрузочные зоны. Персонал – две молодые девушки без опознавательных знаков и формы пояснили, что работает аттракцион с 11:30 в безветренную погоду, их компания арендует эту площадку. В выходные детей очень много, в мэрии же разводят руками: площадка арендована, собственник земельного участка – ООО «Олипс Д» («Дирижабль»), полномочия администрации распространяются только на аттракционы на городских землях.

На 1 апреля 2018 года специалистами из администрации в городе зафиксировано 63 игровых аттракциона, 32 из них зарегистрировано в торгово-развлекательных центрах. В пресс-службе мэрии РИА «Новый День» сообщили, что лидерами по нештатным ситуациям в 2017 году стали надувные батуты, на втором месте – механизированные комплексы, на третьем – водные горки. По данным администрации, в 80 % случаев вина за происшествия лежит на персонале, ответственном в том числе за состояние аттракционов.

Согласно законодательству, все аттракционы должны соответствовать ГОСТу 33807-2016. В документе оговариваются практически все виды развлекательных атрибутов и требования к ним. Все аттракционы разделены на два больших блока – механизированные (требуют сертификации) – катальные горки, автодромы, башни свободного падения и т. п. и немеханизированные (необходимо декларирование) – горки, водные надувные горки, надувные батуты. С 1 сентября 2016 года разрешительные документы соответствующей формы должны быть у всех предпринимателей, занимающихся производством или эксплуатацией аттракционов.

На 2017-2018 год схема размещения нестационарных объектов была утверждена в мэрии. Чтобы утвердить место расположения нестационарных развлекательных объектов, необходимо было соблюсти ряд условий, в том числе иметь заключение о техническом состоянии, соответствие ГОСТу и выполнить требования к безопасности места размещения аттракциона. Формированием схемы занимается МКУ «Центр организации выставок и ярмарок». Кроме того, сотрудникам сферы развлечений рекомендовано пройти курс первой помощи, который организует «Центр обеспечения безопасности».

На данный момент специалистами городского комитета по организации бытового обслуживания населения идет сбор информации о действующих объектах, не внесенных в схему, и соответственно, нарушающих правила эксплуатации, затем информация о них будет передана в надзорные органы.

Между тем до начала игр остался всего месяц: групповые матчи чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге пройдут с 15 по 27 июня.

Екатеринбург, Таисья Юсупова

Екатеринбург. Другие новости 15.05.18

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