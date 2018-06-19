В Новосибирске люди висели вниз головой на сломанном аттракционе. СКР проводит проверку

В Новосибирске любители экстремальных ощущений стали заложниками неисправного аттракциона. Они несколько минут висели вниз головой, пока не подоспела помощь. Областное управление СКР объявило о начале проведения проверки.

Как сообщила Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел на Михайловской набережной. Аттракцион «360 градусов» остановился во время работы, когда на нем находились отдыхающие. Посетители около 5 минут провисели вниз головой.

СУ СКР по Новосибирской области проводит уголовно-процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). Следователи опрашивают работников парка и очевидцев происшествия, сам аттракцион закрыли на ремонт. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

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