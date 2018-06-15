В США сошел с рельсов вагончик «американских горок», есть пострадавшие

В американском штате Флорида произошел несчастный случай в парке аттракционов. В результате шесть человек были госпитализированы с различными травмами.
Инцидент произошел в парке Дейтона-Бич. На аттракционе Sandblazer, который работает уже 40 лет, сошли с рельсов тележки с пассажирами. Два человека рухнули вниз с высоты в 10 метров, остальные около получаса висели вниз головой, дожидаясь помощи спасателей.
По данным Daily Mail, всего пострадали 10 человек, шестеро госпитализированы. Состояние двоих упавших оценивается как тяжелое.
Отмечается, что в прошлом году аттракцион уже закрывали из-за проблем с безопасностью.
Таллахасси, Служба информации РИА «Новый День»
Таллахасси. Другие новости 15.06.18
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