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Пятница, 15 июня 2018, 12:51 мск

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В США сошел с рельсов вагончик «американских горок», есть пострадавшие

Фото: Daily Mail

В американском штате Флорида произошел несчастный случай в парке аттракционов. В результате шесть человек были госпитализированы с различными травмами.

Инцидент произошел в парке Дейтона-Бич. На аттракционе Sandblazer, который работает уже 40 лет, сошли с рельсов тележки с пассажирами. Два человека рухнули вниз с высоты в 10 метров, остальные около получаса висели вниз головой, дожидаясь помощи спасателей.

По данным Daily Mail, всего пострадали 10 человек, шестеро госпитализированы. Состояние двоих упавших оценивается как тяжелое.

Отмечается, что в прошлом году аттракцион уже закрывали из-за проблем с безопасностью.

Таллахасси, Служба информации РИА «Новый День»

Таллахасси. Другие новости 15.06.18

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