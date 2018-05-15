И вот опять: опасные плотины в Екатеринбурге ремонтировать не будут

Запланированный на 2018 году ремонт плотины на реке Шиловка рядом с пригородным поселком Зеленый Бор откладывается на неопределенный срок. Как сообщила сегодня глава комитета по благоустройству Тамара Благодаткова, администрация города вновь получила отказ по федеральному финансированию. Общая стоимость восстановления плотины оценивается в 67 миллионов рублей, муниципальный бюджет готов выделить только 10% из этой суммы.

«Проблема заключалась в том, что Федерация принимает заявку только на ремонт самого тела плотины без сопутствующих ремонтов. Получается так, что заезд по земляной насыпи и дорога к плотине не должна входить в проект. Эти работы мы разделили, но когда рассматривалась заявка в этот раз, попросили выделить еще ряд сопутствующих работ. Это какое-то бесконечное отодвигание субсидии муниципалитету», – пояснила Благодаткова.

Вторым аварийным объектом в городе числится плотина на реке Теплая в поселке Горный Щит. Каждый весенний паводок сооружение выдерживает с трудом и грозит затопить Чкаловский район Екатеринбурга. Но в этом году администрация города только приступит к разработке проекта реконструкции плотины.

Аварийная плотина

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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