В Екатеринбурге начнут ремонтировать одну из двух аварийных плотин

В Екатеринбурге в этом году начнется капитальный ремонт плотины на реке Шиловка вблизи поселков Зеленый Бор и Горный Щит. Этот объект вошел в число шести гидротехнических сооружений, на ремонт которых будут направлены деньги из областного бюджета.

Согласно постановлению правительства Свердловской области, Екатеринбург получит в 2019 году субсидию в размере 10,5 миллиона рублей на первый этап капремонта. При этом общая стоимость восстановления плотины оценивается в 67 миллионов рублей. Муниципалитет готов оплатить только 10% от этой суммы, заявляла ранее начальник комитета по благоустройству Тамара Благодаткова. Стоит отметить, что финансирование ремонта плотины в 2020 и 2021 годах областью не предусмотрено, передает корреспондент РИА «Новый День».

Вторым аварийным объектом в Екатеринбурге числится плотина на реке Теплой в поселке Горный Щит. Каждый весенний паводок сооружение выдерживает с трудом и грозит затопить Чкаловский район Екатеринбурга. Проект реконструкции плотины с прошлого года находится в разработке.

Добавим, что на областные деньги до 2021 года также будут отремонтированы гидроузы в Кушвинском, Нижнесалдинском, Красноуфимском, Байкаловском и Пышминском городских округах.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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