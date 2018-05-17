Сразу после субботника наркодилеры обновили рекламу в школах (ФОТО, ВИДЕО)

В Юго-Западном районе Екатеринбурга наркоторговцы опять исписали стены лицея № 109 и прилегающие дома рекламой своего товара. Притом что на недавно прошедшем субботнике эта информация была зачищена.

На подсобных постройках и собственно самом лицее № 109, а также на всех домах в округе появились свежие надписи – это либо просто названия магазинов, заканчивающиеся на .biz, .onion, либо вписанные в настенные граффити определенные слова, ассоциирующиеся с названием запрещенных веществ. Маркерами можно назвать фразы типа «часы работы 24/7», «работа», «work 24/7» и названия телеграм-каналов – слова, начинающиеся с символа @. Кроме собственно рекламы интернет-магазинов, торгующих наркотиками, также постоянно сообщается о наличии вакансий.

Как пояснила директор лицея Юлия Кудимова, закрашивать надписи приходится постоянно: «Проблема в том, что мы, администрация школы и учителя, не знаем, какие именно надписи являются рекламой интернет-магазинов, торгующих наркотиками, или приглашающими на работу. Никаких методичек или справочных материалов нет. Остается надеяться на неравнодушных граждан». Съемочная группа «Нового Дня» уже была в этой школе в январе этого года, зафиксировав рекламу запрещенных веществ.

Реклама на стенах школы

Все окрестные дома, подходы к школам, магазины также исписаны призывами наркодельцов. Даже веранды детского сада и стены начальной школы лицея.

В пресс-службе МВД по Екатеринбургу сообщили, что «работа по выявлению подобных сайтов, а также людей, организующих распространение запрещённых веществ через интернет, является одним из важнейших направлений деятельности полиции Екатеринбурга. Что касается адресов сайтов, размещённых на стенах, то утверждать, что по конкретному адресу располагается «наркомагазин», можно только после проверки и подтверждения данной информации. Любую информацию о незаконном обороте наркотических средств можно сообщить по телефону доверия отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД Екатеринбурга: +7 999 368-04-97.

Екатеринбург, Таисья Юсупова

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