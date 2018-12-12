В Екатеринбурге поймали мужчин, которые рисовали на стенах домов рекламу наркотиков

В Екатеринбурге задержали двух мужчин, которые с помощью трафарета наносили на баннер у дома по улице 8 Марта рекламу наркотиков. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, они привлечены к административной ответственности по ч. 1. ст. 6.13 КоАП РФ «Незаконная реклама наркотических веществ». Им грозит штраф в размере от четырех до пяти тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что мужчины безработные. Рекламу они наносили, чтобы заработать денег. Им обещали платить за каждую надпись по 100 рублей. Обвиняемые оставили на стенах города более 30 надписей. Дело будет рассматриваться в мировом суде Ленинского района.

Как сообщал «Новый День», сотрудники полиции недавно задерживали студентов, которые оставляли подобные надписи с рекламой наркотиков на стенах города. Кроме того, злоумышленники наносят ее и даже на стенах школ. Так, в мае этого года были исписаны стены лицея № 109 и прилегающих к нему домов. Также в подсобных постройках, лицее и домах в округе появились надписи с названием магазинов, заканчивающихся на .biz, .onion. Зимой на стенах лицея в Юго-Западном и окрестных построек на территории учебного учреждения исписали рекламой «закладчиков», продающих наркотики с помощью Telegram-каналов.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

Екатеринбург. Другие новости 12.12.18

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