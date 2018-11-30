В Екатеринбурге поймали студентов, пачкавших стены домов рекламой наркотиков

В Екатеринбурге два студента были задержаны за нанесение на стены домов по улице Сурикова рекламы наркотиков. Как сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД, задержанные были доставлены в территориальный отдел внутренних дел. Они подозреваются в размещении как минимум пяти рекламных надписей.

В отделении студенты поведали, что наносили рекламу с помощью трафаретов и спрей-красок черного цвета. За каждую надпись им обещали заплатить по 100 рублей. Задержанных привлекли к административной ответственности по ч.1 с. 6.13 КоАП РФ «Незаконная реклама наркотических средств». Согласно статье студенты могут получить в наказание штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Материалы дела переданы в мировой суд Ленинского района для рассмотрения по существу.

Как сообщал «Новый День», надписи о рекламе наркотиков регулярно появляются в общественных местах, в том числе на стенах школ. Так, в мае этого года наркоторговцы исписали стены лицея № 109 и прилегающие дома рекламой своего товара. На подсобных постройках, лицее и домах в округе появились надписи с названием магазинов, заканчивающихся на .biz, .onion. Помимо этого, зимой на стенах лицея в Юго-Западном и окрестных построек на территории учебного учреждения исписали рекламой «закладчиков», продающих наркотики через Telegram-каналы.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

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