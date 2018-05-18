В Екатеринбурге ученые подали в суд на обманутых пайщиков

В Екатеринбурге продолжает развиваться ситуация вокруг дома «Полесье-2». Дом был построен на землях Академии наук, которые та предоставила застройщику «Кронверк» в обмен на обязательство передать часть квартир после завершения работ. Однако фирма обанкротилась, часть квартир, которые должны были перейти УрО РАН, были проданы, и теперь покупатели могут лишиться и жилья, и денег.

Накануне ученые подали иск в Арбитражный суд с требованием признать 108 сделок по квартирам недействительными и принудительно выселить покупателей квартир в течение 5 рабочих дней.

«Чем они это мотивируют? Тем, что официальный акт передачи квартир датирован позднее, чем застройщик признан банкротом. Интересно, да? А как быть с тем, что договор о полной оплате датирован задолго до банкротства? Формально сделка считается завершенной после того, как покупатель отдал деньги и получил товар, за это они и решили зацепиться. Товар мы якобы получили уже после банкротства, но деньги-то мы отдали до! Что мы можем думать про УрО РАН, когда они, глядя нам в глаза, говорили, что не планируют нас выселять, и всеми силами будут пытаться решить вопрос иным способом?» – спрашивает одна из покупательниц Алена Цорик. По ее словам, суды между УрО РАН и застройщиком еще не завершились, но ученые «пытаются выставить наши сделки недействительными и выселить людей целыми семьями на улицу».

«Куда отправятся люди, у которых эти квартиры теперь – единственное жилье? Я, пожалуй, поселюсь в президиуме УрО РАН. Зато на работу буду ходить пешком», – добавляет она.

Екатеринбург, служба информации

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