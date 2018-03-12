«Ученые ведут себя как коллекторы», – пайщики ЖК «Полесье 2» вышли на пикет к корпусу УрО РАН (ВИДЕО)

Сегодня пайщики ЖК «Полесье 2» пикетировали здание Института металлургии УрО РАН с требованием выйти на переговоры – застройщик распродал квартиры в доме, предназначенном для академиков, и теперь пайщики могут лишиться и жилья и денег.

Пикет УрО РАН

Собравшиеся требовали от представителей УрО РАН взыскать недополученное жилье не квартирами, а деньгами с этого застройщика. Государственное учреждение, наоборот, продолжает считать, что обитатели ЖК «Полесье 2» должны освободить незаконно занятую жилплощадь, регулярно рассылает соответствующие письма. Как основной заказчик работ и владелец земли, УрО РАН не подписывает акты о сдаче дома в эксплуатацию, поэтому новоселы с прошлого года не могут оформить право собственности на квартиры.

«Это государственная собственность, и мы обязаны ее защищать», – заявил сегодня журналистам руководитель отдела имущества регионального отделения академии Владислав Клушевский. Он добавил, что его ведомство готово встретиться с пайщиками и начать переговоры.

Напомним, поводом для протестной акции стала реальная угроза отключения спорного дома от коммуникаций. Жильцы многострадального ЖК «Полесье-2» могут остаться без коммунальных услуг по решению суда, который встал на сторону УрО РАН. «Новый День» раньше уже писал об этой истории – дом был построен на землях Академии наук, которые та передала застройщику «Кронверк» в обмен на обязательство передать часть квартир после завершения работ. Однако фирма обанкротилась, часть квартир, которые должны были перейти УрО РАН, были проданы. Теперь суд встал на сторону ученых.

Но, пока шли разбирательства, за коммунальные ресурсы в квартирах в шести подъездах никто не платил, из-за чего накопились огромные долги перед поставщиками услуг. Минувшей осенью уже складывалась ситуация, когда из-за этого было задержано начало отопительного сезона, но теперь жильцы опасаются, что в доме могут отключить и другие удобства – горячее водоснабжение, канализацию, электричество.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.03.18

В финал конкурса на управление Шарташским парком вышли Гункевич и Зиганшин. / Дочь Путина вошла в бизнес-структуры, связанные с добычей драгоценных камней? – Слух дня. / Екатеринбург начнет платить за мусорную реформу раньше других. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»