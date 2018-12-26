Бывший девелопер «Полесья-2» Игорь Ражев намерен подать на экс-партнера в суд

Бывший совладелец застройщика ЖК «Полесье-2» Игорь Ражев опроверг информацию об объявлении своей персоны в международный розыск и пообещал наказать прежнего делового партнера: «Я сделаю все, чтобы он сидел в тюрьме».

На вчерашнем заседании в Арбитражном суде Свердловской области представитель владельца скандальной девелоперской компании «Кронверк» Сергея Карманова Константин Гаранько заявил, что бывший совладелец Игорь Ражев объявлен в международный розыск и якобы скрывается в Чехии.

Поводом для подобного заявления стало вялотекущее расследование уголовного дела по заявлению УрО РАН о мошенничестве с квартирами. Напомним, девелопер ЖК «Полесье-2» – ООО «Кронверк» – продал через аффилированный кооператив 235 квартир, причитавшихся академии наук в обмен на предоставленный под строительство земельный участок. В том числе 142 в самом «Полесье-2» и 93 в качестве возмещения по той же схеме в другом жилищном проекте. Первоначальные попытки академиков выселить незваных новых собственников жилья обернулись акцией протеста в марте этого года, после чего пыл УрО РАН несколько охладел. Сейчас юристы пытаются привлечь к субсидиарной ответственности бывшего директора и совладельцев за долги обанкроченного застройщика, а следователи – распутать хитросплетения мошеннических схем.

Корреспонденту РИА «Новый День» удалось найти косвенное подтверждение, что бывший совладелец «Кронверка» Игорь Ражев 11 сентября 2018 объявлен следователем в международный розыск по заочному обвинению в мошенничестве. Об этом, в частности, упоминается в одном из постановлений Ленинского районного суда со ссылкой на следователя.

При этом ни Ражев, ни его адвокат не были уведомлены и ничего не знают ни о розыске, ни о самом обвинении, а последний раз Ражев допрашивался в качестве свидетеля еще 16 ноября 2017 года. С тех пор никаких процессуальных действий с его участием не проводилось. Показательно, что Ленинский районный суд Екатеринбурга не нашел оснований для ареста, обратив внимание, что в представленных следователем материалах действительно нет ни копии уведомления подозреваемого в необходимости явиться в следственный отдел, ни текста предъявляемого обвинения. Подчеркнув необоснованный характер ходатайства следователя, суд в аресте отказал.

Сам Ражев в беседе с корреспондентом РИА «Новый День» назвал ситуацию «происками Карманова» и заявил, что находится в Екатеринбурге. «Пока я был в «Кронверке», никогда двойных продаж не было, я всегда его сдерживал. И как только вышел (в 2015 году Ражев вышел из состава учредителей, – прим. ред.) тут же понеслось. Это при нем исчез миллиард рублей от продажи причитающихся академии квартир. Уголовное дело завели из-за фальсификации всех фактов. Просто он понимает, что ответственность рано или поздно наступит, и пытается перевести стрелки на меня. Полагаю, без оборотней в погонах не обошлось. Фальсификация фактов настолько очевидна, что любой здравомыслящий человек все это поймет. Могу представить полный обзор абсурдности обвинений и подам на Карманова в суд за клевету», – заявил Игорь Ражев.

Отметим, в ходе процедуры банкротства группы компаний «Кронверк» уже выплывали фальшивые акты приемки строительных работ и справки КС-3 об их стоимости на сумму 518 млн руб. – подпись директора на бумагах оказалась поддельной. По мнению конкурсного управляющего ООО «Кронверк» Владимира Кванскова, предоставление суду фальшивых документов было сделано в целях искусственного увеличения кредиторской задолженности «Кронверка» перед одним из аффилированных юрлиц для получения большинства в реестре кредиторов, смены конкурсного управляющего и проведения управляемого банкротства. Его визави Сергей Карманов оказался менее разговорчивым: «Я об этом ничего не знаю», – сказал он «Новому Дню».

Екатеринбург, РИА «Новый День», Максим Фадейков

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