«Все говорят, что он в международном розыске». УрО РАН требует взыскать убытки с владельца обманувшей академиков фирмы-застройщика

Свердловский арбитражный суд приступил к рассмотрению заявления Уральского отделения РАН о привлечении к субсидиарной ответственности владельцев ООО «Кронверк» Сергея Карманова и Игоря Ражева. Последний, как пытаются убедить оппоненты, уже скрылся в Чехии от международного розыска.

В деле обманутых академиков, более двухсот квартир которых в строящемся ЖК «Полесье-2» в Екатеринбурге были проданы через кооператив на открытом рынке, новый поворот. После безуспешных попыток выселить жильцов из причитающихся государству квадратных метров и взыскать убытки с ООО «Кронверк» в ходе затянувшегося процесса банкротства застройщика, юристы УрО РАН попытались привлечь к ответственности учредителей компании. Для этого в суд в качестве третьего лица вызван председатель кооператива «Янтарь-2» Юрий Башмашинов, который должен будет дать ответ на интересующий академиков вопрос: где деньги? Вопрос для академии принципиальный, поскольку вместо квартир академики пытаются взыскать с «Кронверка» убытки.

По мнению представителей Уральского отделения РАН, уже менее чем через год после начала реализации квартир в «Полесье-2» через возглавляемый Башмашиновым кооператив застройщик (ООО «Кронверк») начал проявлять признаки финансовой несостоятельности. В качестве доказательства юристы УрО РАН приводят долговые иски на общую сумму 24,5 млн руб., проигранные «Кронверком» в 2014 и 2015 годах теплосетевой компании ЗАО «ТСК» два долговых иска на общую сумму, что, по их версии, может свидетельствовать о преднамеренном характере нынешнего банкротства.

Судя по всему, деньги от реализации через кооператив 53,8 тыс. кв. м до «Кронверка» так и не дошли. Конкурсный управляющий «Кронверка» Владимир Квансков считает, что председатель ЖСК «Янтарь-2» действовал в интересах Сергея Карманова: «Башмашинов был одним из главных распорядителей денег. «Кронверк» дал ему карт-бланш на продажи, но вместо того, чтобы перечислять деньги застройщику по инвестиционному договору, Башмашинов распылял их по указке Карманова направо и налево. Вполне возможно, что в будущем и он будет привлечен к субсидиарной, а возможно даже, и к уголовной ответственности», – прокомментировал Квансков.

Представители УрО РАН отказываются признавать, что все это время предназначавшиеся государству квартиры продавались на открытом рынке с их молчаливого согласия. Представитель Сергея Карманова Константин Гаранько подчеркнул, что в то время юрист Владимир Зырянкин одновременно представлял интересы УрО РАН и «Кронверка» и, следовательно, не мог об этом не знать.

Следом Гаранько попытался ввести участников судебного заседания в заблуждение псевдоновостью о том, что бывший партнер Карманова и совладелец «Кронверка» Игорь Ражев объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве в рамках уголовного дела, возбужденного 31 августа 2017 года по заявлению УрО РАН. В распоряжении редакции РИА «Новый День» есть копия постановления Ленинского районного суда об отказе взять Ражева под арест.

По мнению представителей академии наук, защита Карманова пытается навести тень на плетень. Вместе с тем судья Андрей Кириченко запросил городское Следственное управление УМВД России предоставить в суд сведения о процессуальных решениях, принятых по упомянутому уголовному делу № 11701650092000741, а также предоставить сведения о предъявленных кому-либо обвинениях. С наибольшей степенью вероятности главным подозреваемым окажется сам Сергей Карманов.

Екатеринбург, РИА «Новый День», Максим Фадейков

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