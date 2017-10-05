УрО РАН просит жильцов ЖК «Полесье-2» освободить квартиры. Дома не сданы, а люди живут

Скандал вокруг ЖК «Полесье-2» разгорается с новой силой. УрО РАН предупреждает людей, что дома, в которых они купили квартиры и уже заселились, не сданы в эксплуатацию, жить там опасно. Более того – жилье не принадлежит покупателям, а потому академия просит съехать. Люди продолжают обращаться в Ленинский суд, где накопилось уже множество заявлений. Академия объясняет: она лишь хочет получить то, что должно отойти в федеральную собственность по договору, а люди попались на удочку мошенников. В деле будет разбираться полиция.

О ситуации вокруг двух секций большого ЖК «Полесье-2» в Чкаловском районе РИА «Новый День» подробно писал в июне. Екатеринбуржцы, которые вложили деньги в строительство нескольких очередей ЖК «Полесье-2», могут остаться без денег и квартир. На 142 квартиры арбитражным судом в апреле был наложен арест, регпалата не имеет права регистрировать право собственности. Эти будущие квартиры должны отойти по праву в федеральную собственность, поскольку землю для возведения ЖК предоставила УрО РАН в обмен на долю в жилой недвижимости. Но после банкротства инвестора-застройщика ООО «Кронверк» началась путаница: некоторые из арестованных квартир выставляют на продажу, документов о купле-продаже никто предоставить не может.

Сейчас ситуация обострилась еще больше. После банкротства «Кронверка» спорные квартиры продавали два ЖСК – «Янтарь-2» и «Полесье-2». И летом 2017 года покупатели, которые не имели никакого отношения к УрО РАН, уже заехали в некоторые квартиры. Хотя дома по документам даже не сданы в эксплуатацию, на руках у покупателей – только договоры с ЖСК и акты сдачи-приемки. Речь идет о квартирах в секциях 23.1 и 23.2 жилого дома по улице Чкалова, 231, и в секциях 19.4, 19.5, 19.6 и 19.7 по улице Академика Семихатова, 18.

Осенью люди, не успев отпраздновать новоселье, получили письма от Академии наук, в которых говорится, что жить в домах, не сданных в эксплуатацию, опасно. Также в посланиях представитель УрО РАН требует освободить квартиры, поскольку люди находятся в них незаконно.

Сегодня, отвечая на пресс-конференции на вопрос РИА «Новый День» председатель УрО РАН Валерий Чарушин пояснил: никто никого выселять принудительно пока не будет.

«Это не письма с угрозами. Академия должна предупредить людей, которые неизвестно у кого и на каких основаниях купили квартиры, что это – незаконно. Дома на Чкалова, 231 и Академика Семихатова, 18 даже не сданы в эксплуатацию. УрО РАН не подписывала таких документов. На каких основаниях там кто-то живет, мне непонятно, – отметил Валерий Чарушин. – Мы направляли письма в ЖСК, в управляющую компанию «ЭКО», что они действуют неправомерно, пуская людей в несданный дом. Но никакой реакции. И подобные же письма мы направили жильцам, чтобы поставить их в курс дела».

Также председатель УрО РАН пояснил РИА «Новый День», что Академия написала заявления в полицию и прокуратуру.

«Это незаконные действия, в которых должны разбираться правоохранительные органы. Почему кто-то продает имущество, которое ему не принадлежит», – говорит Чарушин.

Добавим, летом представитель УрО РАН говорил, что приближаются судебные разбирательства с людьми, которые купили «спорные» квартиры в ЖК «Полесье-2», поскольку без суда получить право собственности они не смогут. Но до сих пор ни одного судебного решения ни в пользу жильцов, ни в пользу РАН вынесено не было.

«Дела есть, они копятся в Ленинском районном суде. Но так как поступают новые заявления, новая информация, рассмотрения постоянно откладываются», – рассказал «Новому Дню» Валерий Чарушин.

Между тем, из-за того, что в спорных квартирах дома живут люди страдают и другие жильцы огромного ЖК «Полесье-2» (часть ЖК застраивалась другими застройщиками и по 800 квартирам никаких вопросов нет). Так, в сентябре жители «Полесья-2» до последнего оставались без отопления – даже когда температура на улице опустилась ниже нуля. В УК «Эко» тогда объяснили, что долги накопили «спорные» квартиры, за которые не понятно кто должен вносить платежи.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 05.10.17

Союз журналистов взял на контроль вопрос выселения газеты, которую «выжимают» из здания за критику власти. / На Академической ТЭЦ монтируют новое оборудование. / Новая волна эвакуаций в Екатеринбурге (Трансляция, ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»