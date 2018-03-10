Жильцы «Полесья-2» объявили о митинге – ЖК может остаться без коммунальных услуг

Жильцы многострадального ЖК «Полесье-2» могут остаться без коммунальных услуг по решению суда, который встал на сторону УрО РАН. «Новый День» раньше уже писал об этой истории – дом был построен на землях Академии наук, которые те передала застройщику «Кронверк» в обмен на обязательство передать часть квартир после завершения работ. Однако фирма обанкротилась, часть квартиры, которые должны были перейти УрО РАН, были проданы. Теперь суд встал на сторону ученых.

Но пока шли разбирательства, за коммунальные ресурсы в квартирах в шести подъездах никто не платил, из-за чего накопились огромные долги перед поставщиками услуг. Минувшей осенью уже складывалась ситуация, когда из-за этого было задержано начало отопительного сезона, но теперь жильцы опасаются, что им могут отключить и другие удобства – горячее водоснабжение, канализацию, электроснабжение. В связи с этим они собираются выйти на митинг, о чем объявили сегодня. Протестное мероприятие, на котором жильцы выскажут свои претензии к УК «ЭКО», которая является должником за ресурсы, планируется с 11:00 до 13:00 в понедельник, 12 марта, у дома на улице Амундсена, 101.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.03.18

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