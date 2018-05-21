На дорогах Свердловской области поймали 243 пьяных водителя (ФОТО)

В минувшие выходные сотрудники ГИБДД снова ловили любителей пьяной езды. По итогам рейда лишены прав будут 243 человека, трем десяткам водителей грозит уголовное дело.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, рейд проходил с вечера пятницы, 18 мая, по 20 мая. Среди 243 водителей, которых остановили по подозрению в нетрезвом вождении, 60 человек отказались от прохождения освидетельствования, они будут наказаны так же, как и те, чье опьянение установлено – на них будет наложен административный штраф в сумме 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет. 32 нарушителя закона за год были пойманы на управлении машиной пьяными не в первый раз, на них составлены материалы по ст. 264 Уголовного Кодекса Российской федерации, они понесут уже уголовную ответственность.

В ГИБДД напомнили о печальной статистике – с начала года на территории Свердловской области произошло 56 ДТП по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, в которых 20 человек погибли, 70 – получили травмы различной степени тяжести.

Добавим, сотрудники полиции также попадаются на этом нарушении закона. Так, вечером 8 мая полицейский на служебном автомобиле без опознавательных знаков врезался в припаркованную на Большакова машину. По данным екатеринбургских СМИ, за рулем в нетрезвом состоянии был обнаружен заместитель одного из отделов УМВД Екатеринбурга Владислав Сергеев.

В апреле заместителя начальника полиции ОВД Каменска-Уральского заподозрили в пьяном ДТП на железнодорожном переезде. Полицейский в штатском ехал на личном авто и врезался в шлагбаум и барьеры у железнодорожного переезда. После он скрылся с места ДТП, но его быстро нашли. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

А еще ранее в пьяное ДТП попал заместитель начальника областной Госавтоминспекции Александр Юнусов. Представитель УГИБДД уехал с места ДТП, а его подчиненным пришлось два часа гоняться за ним по городу. Из органов его уволили. И практически сразу же глава МВД России Владимир Колокольцев подписал приказ об увольнении из органов внутренних дел начальника Управления ГИБДД по Свердловской области полковника Юрия Демина.

Екатеринбург, служба информации

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