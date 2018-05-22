Депутаты заксо увеличили размер избирательного фонда

Депутаты заксобрания приняли в первом чтении проект закона, увеличивающий предельно допустимый размер избирательного фонда.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в законе прописано, кто именно и какую сумму может внести на нужды кандидата. Например, фонд кандидата в гордуму Екатеринбурга по одномандатному округу будет увеличен с 2 до 4 млн рублей, причем каждое юрлицо может внести не более 800 тысяч рублей, сам кандидат – не более 2 млн рублей, его партия – также не более 2 млн рублей.

Отметим, что представителям оппозиции эта идея не слишком понравилась. «Это опять в пользу «Единой России», потому что оппозиционные партии у нас все нищие», – посетовал эсер Андрей Жуковский.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 22.05.18

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