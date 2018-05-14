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Вторник, 15 мая 2018, 15:47 мск

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Депутаты втихую приняли решение сделать выборы на Урале дороже: чтобы избавиться от неугодных

В заксобрании Свердловской области рассматривают возможность увеличить предельный размер избирательного счета для кандидатов в депутаты регионального и муниципального уровней.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня эта тема обсуждалась за закрытыми дверями на заседании комитета по законодательству и общественной безопасности. Депутаты сетовали, что действующие лимиты морально устарели и заставляют кандидатов мухлевать с отчетностью. Кроме того, председатель комитета Владимир Никитин, убедившись, что в зале нет СМИ, заметил, что повышение размера счета позволит отсечь от участия в выборах «любителей повыдвигаться» и «городских сумасшедших».

Для этого необходимо внести изменения в Избирательный кодекс Свердловской области. Сейчас предельный размер фонда зависит от размера избирательного округа. Если говорить о выборах в гордуму Екатеринбурга, то здесь в каждом одномандатном округе насчитывается около 60 тысяч избирателей. На сегодня для таких округов действуют следующие лимиты: собственные средства кандидата – 5 тысяч рублей, средства выдвинувшей его партии – 250 тысяч рублей, пожертвования одного гражданина – 2,5 тысячи рублей, юридические лица – 250 тысяч рублей, общий размер фонда – 2 млн рублей.

«Понятно, что на такую сумму сейчас выборы не провести, поэтому такой вопрос действительно обсуждается», – прокомментировал председатель горизбиркома Илья Захаров.

Екатеринбург, служба информации

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