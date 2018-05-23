Бабенко остался без «Кадиллака», а Богачев – без зарплаты: чиновники отчитались о доходах

Руководители подразделений губернаторской резиденции, заместители областных министров, руководители департаментов и члены их семей отчитались о доходах и имуществе за 2017 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самым высокооплачиваемым сотрудником резиденции (после главы администрации Владимира Тунгусова с доходом почти 38 млн рублей) оказался мало известный широкой публике замдиректора государственно-правового департамента Сергей Наймушин с доходом 3 млн 863 тысяч рублей. У его непосредственного начальника, директора того же департамента Игоря Ромшина – 2,1 млн рублей.

На втором месте – замруководителя администрации – директор экспертного департамента Константин Устиловский, который задекларировал 3,6 млн рублей и автомобиль Lexus RX-350. Ни недвижимости, ни супруги у него, согласно декларации, нет.

Представитель губернатора в заксобрании Виктор Бабенко заработал 2,86 млн рублей. У него в собственности остались земельный участок, квартира и нежилой дом, а вот в автопарке произошли изменения – из него исчезли «Кадиллак» и «Шевроле», зато появилась «Шкода Октавия».

Один из старожилов резиденции, первый замглавы администрации губернатора Вадим Дубичев, заработал 2,47 млн рублей. В собственности у него – только одна треть квартиры и машина Subaru Forester. Зато его супруга задекларировала доход почти в два раза больше – 4,45 млн рублей. Кроме того, она владеет земельным участком в 700 кв. м, домом в 102 кв. м, квартирой площадью 72 кв. м и автомобилем Subaru XV.

Директор департамента внутренней политики Антон Третьяков в число самых высокооплачиваемых сотрудников не попал – его доход всего 1,8 млн рублей. В собственности у чиновника участок площадью 443 кв. м, домик на 60 кв. м и «Тойота Хайландер». Его супруга принесла в семью 1,6 млн, кроме того, у нее есть две квартиры.

Знакомый всем уральским журналистам директор департамента информполитики Александр Иванов заработал почти 1,9 млн рублей, он владеет половиной квартиры, машинами БМВ 530D, Audi Q7 и мотовездеходом «Ямаха Гризли». У его супруги – доход в 2 млн рублей, земельный участок, квартира и «Мерседес».

Среди чиновников уровня замминистра самым обделенным оказался бывший замглавы МУГИСО Артем Богачев, который, если верить его декларации, в прошлом году не заработал ни копейки. Напомним, на то были веские причины: 27 января прошлого года губернатор отстранил его от должности в связи со следствием по скандальному делу о взяточничестве в МУГИСО.

Екатеринбург, служба информации

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