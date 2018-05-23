Сторонники Навального сблизились с «соколами Жириновского»

Екатеринбургский штаб сторонников Алексея Навального переехал. Теперь их ближайшими соседями по офису станет свердловское региональное отделение ЛДПР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о новоселье штаба сообщил в соцсети его бывший координатор Виктор Бармин. «Теперь штаб находится по адресу: ул. 8 Марта 13, офис 513, 5-й этаж. Лифты работают. Ждём в гости!» – написал он.

Напомним, штаб Навального в Екатеринбурге открылся в феврале 2017 года на улице Вайнера, на его презентацию приезжал сам оппозиционер. В офис регулярно наведывались правоохранители. Последний раз это произошло 3 мая сего года – сотрудников полиции интересовали листовки, подготовленные к митингу 5 мая «Он нам не царь».

Екатеринбург, служба информации

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