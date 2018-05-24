Судьба референдума за прямые выборы мэров может решиться 4 июня

Избирательная комиссия Свердловской области пока не назначила дату заседания, на котором будет рассмотрен вопрос о регистрации инициативной группы по проведению референдума о прямых выборах глав городов.

Как сообщили РИА «Новый День» в облизбиркоме, вероятно, заседание будет назначено на следующей неделе. Возможно, оно состоится 4 июня, но это пока не точно.

Напомним, 17 мая в Екатеринбурге прошло собрание инициативной группы по проведению референдума Свердловской области по вопросу о всенародных выборах мэров городов и глав районов. Там решались оргмоменты, и в том числе была утверждена формулировка для всенародного опроса. Звучит она следующим образом: «Согласны ли вы, чтобы был принят закон Свердловской области, предусматривающий, что в Свердловской области ГЛАВЫ всех муниципальных районов, ГЛАВЫ городских округов, за исключением ЗАТО «Город Лесной», ЗАТО «Новоуральск», ЗАТО «Поселок Свободный», ЗАТО «Поселок Уральский», должны избираться на муниципальных выборах на основе всеобщего равного избирательного права при тайном голосовании и возглавлять местные администрации?». 21 мая инициатор референдума, депутат гордумы Дмитрий Головин сдал документы в избирком. По закону они должны быть рассмотрены не больше чем через две недели. Между тем некоторые юристы уже полагают, что избирком заявителей «завернет», так как избрание главы не может быть предметом местного референдума.

Екатеринбург, служба информации

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