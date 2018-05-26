Аватаркой Екатеринбурга в Google Earth стал затонувший кораблик

Аватаркой Екатеринбурга в сервисе Google Earth стал затонувший дважды кораблик. Автор снимка – пользователь Hector Gomez Dovigo. Фотографию он сделал в 2009 году.

Как писал ранее «Новый День», кораблик затонул в 2013 году перед саммитом Россия-ЕС. До этого там было единственное в городе плавучее кафе. Кораблик затонул во время ремонта набережной Исети. Во время спуска воды в акватории пруда кафе село на мель, а после того, как вода резко поднялась до прежнего уровня, судно накренилось и буквально за пару часов затонуло. Месяц кораблик находился на дне реки, его хозяин Джамал Аджамов даже намеревался отбуксировать его на другую сторону, к мукомольному заводу и восстановить кафе, но планам помешал саммит – кафе разобрали и вывезли.

Интересно, что в 2003 году в день празднования 280-летия Екатеринбурга кораблик точно так же затонул. Неожиданно он накренился и стал уходить под воду, причем тогда на борту находились больше сотни уральцев. К счастью, никто не пострадал.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.05.18

Путин анонсировал саммит в Екатеринбурге в 2019-м. / Итоги недели – все самое интересное по версии «Нового Дня». / В Каменске-Уральском четырехлетняя девочка выпала из окна. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»