В Екатеринбурге уволили чиновницу, скрывшую данные о машине, земле и банковских счетах

Чиновница Росздравнадзора была уволена с госслужбы в связи с утратой доверия за то, что скрыла данные о своих имуществе и финансах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, главный специалист-эксперт отдела административного, финансового, правового и кадрового обеспечения скрыла, что у нее есть автомобиль, земельный участок, счета в банке. Также она не указала в данных о доходах крупные суммы денег, поступившие на ее счет.

В апреле 2018 года чиновница была уволена с госслужбы в связи с утратой доверия. Она попыталась оспорить это решение в суде, но безуспешно.

Напомним, на прошлой неделе по похожим причинам лишился мандата депутат заксо Армен Карапетян. Выяснилось, что он выплатил 64 тысячи бюджетных рублей зарплаты своей жене, работавшей у него помощником, в то время, когда она находилась на отдыхе. Он также скрыл, что является соучредителем компании «Элит-окна». Кроме того, в производстве Верх-Исетского суда находится иск областной прокуратуры о лишении мандатов еще 9 депутатов, которых тоже подозревают в сокрытии доходов и имущества. Суд состоится в эту пятницу, 1 июня.

Екатеринбург, служба информации

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