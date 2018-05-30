ТЦ «Гагарин» в Екатеринбурге требуют закрыть из-за нарушений пожарной безопасности

В Екатеринбурге прокуратура требует через суд закрыть торговый центр «Гагарин» до устранения всех нарушений правил пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки. В ТЦ не работает автономная установка пожаротушения и нет насосной станции для подачи воды.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, после совместной с МЧС проверки прокуратура Октябрьского района направила в суд исковое заявление о запрете эксплуатации здания ТЦ «Гагарин» до устранения нарушений.

Во время осмотра здания специалистами установлено, что в ТЦ не обеспечена работоспособность автоматической установки пожаротушения, нет насосной станции, которая обеспечивала бы подачу воды и повышение давления в случае пожара.

«Без устранения выявленных нарушений противопожарного законодательства дальнейшая эксплуатация здания невозможна, поскольку может повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан, персонала торгового центра, а также граждан, находящихся в здании торгового центра», – сделали выводы представители проверочной комиссии.

Рассмотрение вопроса в суде находится на контроле прокуратуры.

Добавим, что накануне в Чкаловском районном суде рассматривалось дело о нарушениях в ТЦ «Пассаж». Суд перенес заседание на конец июня, поскольку представители торгового центра заявили, что нарушения были устранены еще после проверки 2017 года, а надзорные ведомства не смогли информацию опровергнуть.

А в начале мая в Екатеринбурге по итогам прокурорской проверки закрыли торговый центр «Марс» на улице Щорса. В ТЦ выявлено множество нарушений правил пожарной безопасности: эвакуационные пути были загорожены, система оповещения была без документов, а игровой клуб в помещениях центра закрыт на врезной замок. «Марс» временно закрыли по решению суда.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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