«Была утечка материалов». Тысячи родителей выпускников требуют пересдачи ЕГЭ по математике

Почти 10 тысяч российских родителей подписали петицию, в которой сформулирован призыв дать выпускникам 11-х классов возможность пересдать профильный ЕГЭ по математике. Как ранее писал «Новый День», в России усложненный экзамен проходил 1 июня. Его писали те, кто намерен поступать в технические, экономические вузы, словом, в те учебные заведения, где алгебра и геометрия – профильные науки. Но, как рассказали сами выпускники и их родители, внезапно был сменен профиль задачи № 17 из второй части ЕГЭ. Предполагалось, что под этим номером будет задача экономической направленности, но профиль поменялся. В итоге сложное задание на прогрессию не смогли решить многие школьники, при этом правильный ответ мог принести им хорошие баллы.

Многие дети сейчас в отчаянии – результаты им огласят не позднее 18 июня, однако выпускники понимают, что им может не хватить баллов для поступления в выбранный вуз из-за накладки с задачей № 17. Как отмечает «Новый День», возможность пересдать в этом же году у школьников будет только при соблюдении двух условий. Первое – получение неудовлетворительного результата (меньше 27 баллов, что маловероятно, так как только за первый раздел профильного ЕГЭ можно набрать 60). Второе – если выпускник писал только профильный экзамен по предмету и не писал при этом базовый. Маловероятно, что среди математиков найдется много тех, кто будет соответствовать обоим условиям. В родительских чатах уже начали распространяться слухи о случаях суицидов среди 11-классников. Школьным психологам и классным руководителям даны разнарядки внимательно следить за поведением детей.

Родители, в свою очередь, пытаются сделать все, что в их силах, – они создали петицию в адрес Минобра и президента Владимира Путина, в которой просят позволить школьникам пересдать профильный ЕГЭ по математике в резервный день. «Многие к нему очень усердно готовились, тратили кучу времени, родители тратили деньги на репетиторов», – пишут авторы петиции.

Родители уверены: смена задания произошла из-за утечки материалов ЕГЭ в сеть. В подтверждение своих слов они приводят посты победителя всероссийского конкурса «Учитель года России» Дмитрия Гущина, который еще за день до экзамена рассказал, что задания были слиты в интернет. «Каждый год перед ЕГЭ по математике мне присылают задачи из будущего экзамена. Каждый раз они оказываются подлинными. Я к этому уже привык. Но вот сегодня, несколько часов назад, прислали почти всю вторую (сложную) экзаменационную часть. Ту самую, за которую можно получить больше всего баллов. Все задания в нескольких вариантах», – писал он «ВКонтакте» за сутки до ЕГЭ.

Спустя день его опасения подтвердились – задачи на экзамене были те же самые, что в слитых в сеть вариантах. «Многие готовились не покладая рук , а кто-то, не делая ничего, просто подготовился вечером к заранее известным заданиям. В итоге мы имеем 2 группы: ученики ,которые готовились и пытались решить этот по факту очень сложный вариант (взять только 17 задания, которые не были похожи по форме на другие (спрашивается, как к ним готовится, если подобных заданий нет, а это должна быть школьная программа?), пытались распределить время, что не мало важно; ученики, которые, просто зная, что будет, не спеша стали писать заранее подготовленное решение», – отмечают авторы родительской петиции, которую подписали уже почти 8,5 тысячи человек (орфография и пунктуация авторские).

Екатеринбург, служба информации

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