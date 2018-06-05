Рособрнадзор: утечки заданий профильного ЕГЭ по математике не было

В России на прошлой неделе разгорелся скандал вокруг профильного единого госэкзамена по математике. Сначала выпускники пожаловались на смену профиля одной из задач из второй части ЕГЭ, затем родители выяснили, что как минимум за сутки до тестирования, которое прошло 1 июня, материалы утекли в интернет. Однако в Рособрнадзоре категорически опровергают эту информацию.

«Публикации материалов, якобы являющихся каким-то образом полученными заданиями реального ЕГЭ, появляются в социальных сетях перед каждым экзаменом. Специальная группа мониторинга интернета фиксирует такие публикации на тысячах ресурсов и передает их на соответствующую проверку. В 2018 году не зафиксировано ни одной публикации заданий реальных экзаменационных вариантов ЕГЭ по математике в сети до начала экзамена. Материалы, опубликованные на данной странице (вероятно, имеется в виду страница учителя математики Дмитрия Гущина, – прим. ред.), также не соответствуют ни одному из вариантов, которые были предложены участникам ЕГЭ», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Рособрнадзора, заверив, что в последние пять лет утечек материалов единого госэкзамена не было вовсе.

Там добавили, что выпускники, которые выбирали профильную математику, но не справились с ней – то есть написали ЕГЭ неудовлетворительно, – не смогут пересдать экзамен в этом году. «Учебные предметы по выбору можно пересдать только в следующем году», – сказали агентству в Рособрнадзоре.

Факт смены задачи № 17 в ведомстве комментировать не стали.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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