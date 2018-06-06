Депутата, сменившего Карапетяна, представят 26 июня – имя уже известно

Свердловское отделение партии «Справедливая Россия» за отведенные законом две недели не провело заседание регионального политсовета для решения вопроса о передаче мандата депутата заксобрания, который освободился после Армена Карапетяна.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения, теперь решение этого вопроса перешло в областной избирком. Но, исходя из результатов предыдущих выборов в заксо, мандат может отойти только одному человеку – председателю Полевского местного отделения СР Александру Юланову. В ИКСО сообщили, что, вероятно, это вопрос может войти в повестку заседания 13 июня. В этом случае новоиспеченный депутат сможет приступить к работе со следующего заседания заксо – 26 июня.

Напомним, Армена Карапетяна лишили мандата по требованию прокуратуры 22 мая. Перед депутатами выступил зампред мандатной комиссии Виктор Якимов. Он рассказал, что Карапетян незаконно выплатил 64 тысячи рублей зарплаты своей жене, работавшей у него помощником, в то время, когда она находилась в отпуске, а также скрыл, что является соучредителем компании «Элит-окна». Сам Карапетян в тот же день эмоционально выступил перед журналистами, назвав произошедшее с ним «беспределом». Он также подал в суд заявление с целью оспорить решение заксобрания.

Отметим, что предстоящая рокировка будет уже третьей во фракции за последний год. Осенью Геннадий Ушаков заменил ушедшего на повышение в Госдуму Дмитрия Ионина, весной – Егор Шаламовских получил мандат выбывшего Евгения Лобова, в ближайшее время во фракции появится уже третий новый депутат.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.06.18

ФАС не хочет идти на поводу у недовольных граждан – их жалобы на госзакупки понизили в статусе. / Суд поддержал жильцов, соседка которых самовольно построила двухэтажную квартиру. / В честь дня рождения Пушкина катают на трамвае и устраивают дуэль (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»