Набережную Исети возле «Косого дома» открыли для пешеходов (ФОТО)

Набережную Исети на участке от Малышева до Куйбышева наконец-то открыли для пешеходов. Участок был закрыт на реконструкцию пешеходной зоны, а также из-за строительных работ в «Косом доме».

Проход для пешеходов по набережной Исети около «Косого дома» открыли сегодня. Напротив старинного особняка поменяли плитку, построили спуск к воде с пандусами, саму набережную укрепили и отсыпали камнями.

Работы велись в рамках реконструкции, которая началась еще в 2017 году и будет продолжаться до 2022-го. В итоге мэрия Екатеринбурга планирует сделать единую набережную – до ЦПКиО – с пешеходными и велозонами, игровыми и спортивными площадками, общественными пространствами.

Предполагается, что возле старинного «Косого дома» расположится смотровая площадка. Уже сейчас ведутся подготовительные работы: отсыпана площадка, оборудован новый спуск к воде с пандусами и ступеньками.

Кстати, сам «Косой дом» тоже находится на реконструкции. Его выкупили в 2017 году бизнес-структуры. И, согласно документам, до конца августа 2018 года должны привести памятник в надлежащий вид: отремонтировать фасад, крышу, фундамент и кирпичную кладку стен. Внутренне убранство здания также должно быть реконструировано.

Напомним, глобальная реконструкция набережной Исети началась в 2017 году. За это время удалось высадить новые деревья и прочую растительность, поменять часть плитки, скамеек. К 300-летию Екатеринбурга планируется обустроить все спуски к воде, установить туалеты, построить новые мосты и отремонтировать старые.

В марте 2018 года в городе прошло голосование за территории, которые горожане хотели бы видеть благоустроенными. В лидерах оказалась как раз эта набережная: участки от Малышева до Куйбышева и от Куйбышева до ЦПКиО.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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