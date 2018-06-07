Жены подвели депутатов: дума Малышевского округа на грани самороспуска из-за недостоверных деклараций

Затяжной конфликт власти в Малышевском городском округе грозит обернуться роспуском местной думы. Из-за разногласий с главой муниципалитета Марией Рубцовой по работе предприятия по утилизации отходов «Экоменеджмент» 7 из 15 избранников действующего созыва написали заявления о досрочном сложении полномочий. Оставшиеся восемь депутатов схитрили и утвердили только пять отставок, сохранив, таким образом, минимальный кворум для принятия решений. Но в ситуацию вмешалась прокуратура, уличившая ряд избранников в нарушении антикоррупционного законодательства. По иску надзорного органа будет уволен бывший спикер Михаил Кудрявцев, теперь на очереди – еще один депутат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее из думы по собственному желанию ушли депутаты Владислав и Галина Еремины. В конце мая еще пять избранников подали заявления о сложении полномочий – Евгений Ануфриев, Дмитрий Комаров, Наталья Пантелеева, Сергей Щетинин и Михаил Кудрявцев. Вчера, 6 июня, на внеочередном заседании дума рассмотрела эти заявления и приняла по ним разные решения: три отставки были приняты, но Щетинин и Кудрявцев остались депутатами. Сами избранники, подавшие заявления, на заседании отсутствовали.

«Очевидно, что тем самым администрация поселка рассчитывает сохранить правомочный состав думы для принятия решение о назначении довыборов на некоторых участках городского округа, сохранив депутатские места для восьми оставшихся и подчиняющихся администрации депутатов», – считают оппозиционеры, покинувшие думу.

Теперь в составе думы Малышевского ГО остается 10 человек, то есть две трети от установленной численности, что позволяет органу представительной власти функционировать дальше. Но есть одно важное обстоятельство: 5 июня суд Асбеста прекратил депутатские полномочия Михаила Кудрявцева из-за допущенной ошибки в декларации. Справедливоросс не указал в отчете об имуществе земельный участок, находящийся в пользовании его супруги.

Судебное решение по иску прокуратуры стало прецедентом для Урала: суд не просто признал решение думы о сохранении мандата незаконным, но обязал думу уволить нарушителя. Таким образом, как только решение суда вступит в силу, в Малышевской думе останется 9 депутатов, что неизменно приведет к ее роспуску. В этом случае в сентябре 2018 года пройдут полноценные выборы нового депутатского корпуса.

Как сообщил источник РИА «Новый День», в ходе прокурорской проверки справок о доходах депутатов, помимо Кудрявцева, был выявлен еще один нарушитель. Как сообщается в письме за подписью зампрокурора Асбеста Вячеслава Андреева (документ есть в распоряжении редакции), депутат Андрей Пономарев не указал в декларации доходы от продажи квартиры, сделку по которой проводила его супруга. Информация была направлена в прокуратуру Свердловской области и губернатору региона Евгению Куйвашеву для рассмотрения, далее должно быть принято решение о прекращении полномочий депутата-нарушителя.

«Но этот вопрос на думу не выносился, потому что Пономарев входит в число восьми депутатов, подконтрольных администрации поселка», – заявил источник агентства.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области «Новому Дню» подтвердили факт проверки в отношении депутата Пономарева, но ее результаты в ведомстве пока не комментируют.

Добавим, что действующий состав Малышевской думы работает с сентября 2016 года. Раскол между депутатами произошел после избрания на пост главы городского округа Марии Рубцовой. Часть избранников считает, что глава бездействует и никак не помогает решить проблему с заводом «Экоменджемент». Предприятие занимается утилизацией отходов, в том числе медицинских, и работает на территории округа четвертый год. Все это время жители жалуются на резкий запах и вредные выбросы в атмосферу. Конфликт в думе привел к смене председателя –вместо Михаила Кудрявцева был назначен Дмитрий Шустов. После этого начался «исход» несогласных с руководством администрации депутатов.

Екатеринбург, Асбест, Валентина Ярославцева

Екатеринбург, Асбест. Другие новости 07.06.18

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