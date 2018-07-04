Избитый спикер думы Малышева до сих пор находится в больнице

Полиция продолжает расследование нападения на председателя думы поселка Малышева Дмитрия Шустова. Вчера утром неизвестный ударил монтировкой по голове 29-летнего депутата, когда тот направлялся к гаражу за своим автомобилем. Со слов очевидцев, Шустов был весь в крови, его увезли в травмпункт, а затем госпитализировали. По данным РИА «Новый День», председатель думы до сих пор находится в больнице. Полиция Асбеста опрашивает возможных очевидцев инцидента. Также вчера были вызваны для опроса все члены поселковой думы.

Представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил агентству, что сыщики уголовного розыска отрабатывают различные версии случившегося – как бытовые, так и связанные с профессиональной деятельностью Шустова. «Проверяется, не было ли у пострадавшего недоброжелателей, не поступали ли к нему какие-либо угрозы. Полиция проводит комплекс необходимых мероприятий, чтобы это нападение не осталось безнаказанным», – отметил Горелых.

Напомним, Дмитрий Шустов стал председателем думы Малышева в ноябре 2017 года вместо Михаила Кудрявцева, которого депутаты отстранили с должности спикера. При этом дума работает на грани кворума из-за затяжного политического конфликта. За последние два месяца 7 из 15 избранников написали заявления о добровольном снятии полномочий, поводом стали разногласия с главой поселка Марией Рубцовой по работе мусорного завода «Экоменджмент» (депутаты считают, что предприятие отравляет воздух поселка, но власти бездействуют). Но в итоге дума одобрила только пять отставок. В июне заявление об увольнении написал восьмой депутат Андрей Пономарев, у которого прокуратура нашла серьезные недочеты в декларации о доходах. В ближайшее время планировалось внеочередное заседание, на котором депутаты должны были рассмотреть заявление Пономарева, но оно было отложено из-за нападения на спикера. Сколько продлится больничный Дмитрия Шустова, в приемной думы Малышева не смогли предположить.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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