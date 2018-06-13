В Малышевской думе подал в отставку восьмой депутат

Дума Малышевского округа за последний месяц потеряла половину своего состава. Ранее о добровольной отставке заявили семь депутатов. Как стало известно РИА «Новый День», на днях аналогичное заявление написал восьмой – Андрей Пономарев. В его декларации прокуратура обнаружила серьезный недочет: депутат не указал доход от продажи квартиры, сделку по которой проводила его супруга.

Напомним, сейчас дума Малышевского ГО работает на грани кворума. В составе числится 10 депутатов из 15, избранных в сентябре 2016 года. Ранее из думы по собственному желанию ушли депутаты Владислав и Галина Еремины, Евгений Ануфриев, Дмитрий Комаров, Наталья Пантелеева. Заявления об увольнении также подали Сергей Щетинин и экс-спикер Михаил Кудрявцев, но дума 6 июня отклонила их. При этом формально депутатские полномочия Кудрявцева прекращены по решению суда Асбеста. Причиной стал иск прокуратуры, обнаружившей скрытый земельный участок в справке об имуществе депутата.

Заявление Андрея Пономарева дума также обязана рассмотреть на внеочередном заседании. Если депутаты утвердят отставку коллеги, это будет означать автоматический самороспуск, так как останется всего 9 человек, то есть менее две трети состава. В этом случае должны быть назначены досрочные выборы нового состава думы 9 сентября. Получить комментарий у председателя думы Дмитрия Шустова агентству не удалось.

Напомним, конфликт в Малышевской думе разгорелся после избрания на пост главы городского округа Марии Рубцовой. Поводом стала деятельность завода по утилизации отходов «Экоменджмент», на выбросы которого постоянно жалуются жители. Часть депутатов считают, что глава отказывается решать экологическую проблему поселка, и в знак протеста написали массовые заявления об увольнении.

Асбест, Малышева, Валентина Ярославцева

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