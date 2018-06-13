ЧМ-2018 обвинили в срыве сроков производства «Арматы». На УВЗ озвучили другую версию

Чемпионат мира по футболу-2018, который начинается сегодня в России, может стать причиной срыва сроков производства «Арматы». Такая информация прошла в СМИ еще в минувшие праздники.

Официальная причина – приостановка на время мундиаля работы волгоградского завода «Красный Октябрь», который поставляет на Уралвагонзавод спецсталь для супертанка.

Однако в пресс-службе самого УВЗ опровергли эту информацию. Как рассказали в корпорации, «в части производства «Арматы» все вопросы были урегулированы заранее и это никак не связанно с остановкой завода «Красный Октябрь» из-за проведения Чемпионата мира по футболу». Там также отметили, что проблемы с поставками продукции «Красного Октября» на предприятия корпорации УВЗ и другим крупным холдингам возникли куда раньше. «Налицо попытка недобросовестных руководителей волгоградского завода связать срыв выполнения обязательств с некими форс-мажорными обстоятельствами. О проведении футбольного Чемпионата мира в России было известно задолго. Уралвагонзавод ранее неоднократно поднимал тему о несоответствующем исполнении контрактных обязательств заводом «Красный Октябрь», – подчеркнули на Уралвагонзаводе.

Екатеринбург, служба информации

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