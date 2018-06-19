Российский беспилотный танк на базе «Арматы» получил название

Российский беспилотный танк на базе новейшей боевой платформы Т-14 «Армата» получил название. Его нарекли «Тачанка Б», говорится в докладе третьего центрального научно-исследовательского института Минобороны России.

«Тачанка Б» – разработка аванпроекта безэкипажной роботизированной ударной платформы тяжелого класса на базе изделия Т-14 для семейства бронетанковой техники нового поколения», – приводит РИА «Новости» выдержку из доклада.

Основной боевой танк Т-14 «Армата» – единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Он является полностью российской разработкой на универсальной тяжелой платформе нового поколения «Армата», которая станет основой для танков, тяжелых боевых машин пехоты, инженерных машин, тяжелых БТР, машин поддержки танков, разведки и управления.

Ранее главком российских сухопутных войск Олег Салюков сообщил, что возможности по роботизации «Арматы» «практически неограниченны». Отличительными характеристиками новинки являются непревзойденная пассивная и активная броневая защита. По данном показателю танк превосходит любые другие виды бронетехники, имеющиеся в мире. При этом танк высоко маневренен, отличается завидной проходимостью, а также огневой мощью.

Одним из важнейших отличий «Арматы» является новая компоновочная схема, когда экипаж находится в изолированной от башни с артиллерийским орудием, силовой установки с топливными баками и отсека с боезарядами бронированной капсуле. В итоге все вооружение имеет дистанционное управление, а экипаж имеет очень высокие шансы на выживание в бою по сравнению с личным составом стран НАТО, заявляющими о наличии конкурентов «Арматы».

Российский танк вооружен 125-миллиметровой пушкой нового поколения с цифровой системой управления огнем. Рабочие места членов экипажа «Арматы» оснащены видеосмотровыми устройствами с сенсорным управлением. Заметность машины в тепловом и радиолокационном спектрах наблюдения снижена за счет использования стелс-технологий.

Впервые «Армату» представили в 2015 году на Параде Победы 9 мая в Москве, в 2018-м ее можно будет детально осмотреть на полях форума «Армия-2018».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.06.18

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