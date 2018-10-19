Новейший британский танк оказался бесполезен в бою с «Арматой»

В Великобритании закончена разработка модели нового танка, который получил название «Черная ночь». Он, как заявляют в Лондоне, станет ответом на российский танк Т-14 «Армату». Новинку разработали специалисты оборонного концерна BAE Systems. Машина создана на основе боевого танка британских сухопутных войск Challenger 2, пишет немецкий журнал Focus. Впрочем, эксперты указывают на несовершенство модели.

Разработка машины еще не была закончена, а конструкторы рассчитывают улучшить ее боевые качества, добавив систему ночного видения и установив комплекс защиты, который будет способен распознавать противотанковые ракеты и противостоять им.

Еще одним слабым местом «Черной ночи» является устаревшее основное вооружение, доставшееся по наследству от Challenger 2. Новую систему орудий для нового танка было решено не разрабатывать. Получается, что шансов пробить броню «Арматы» у британской новинки просто нет. В 2016 году немецкий концерн Rheinmetall представил более мощную, 130-миллиметровую пушку, однако разработчики полагают, что орудие свыше шести метров длиной просто не поместится в башне Challenger 2.

В целом, по оценке немецкого издания, для того, чтобы создать достойного соперника «Армате» – единственному в мире российскому танку третьего послевоенного поколения – западным странам еще нужно время.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 18.10.18

ФСБ хочет установить полный контроль над киберпространством. / Глава ЦБ объявила о конце криптовалютной лихорадки. / Озвучена главная версия крушения «Союза». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»